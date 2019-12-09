0
0
49
НОВОСТИ

Вопрос применения четырехлетних санкций к российскому спорту будет рассмотрен членами WADA

07:40 09.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) рассмотрит рекомендацию комитета по соответствию применить серьезные санкции к российскому спорту. Страна рискует на четыре года лишиться права проводить крупные международные соревнования, ее спортсмены - остаться без национального флага на чемпионатах мира и Олимпийских играх.

Решение будет принято в понедельник в Лозанне. 12 членов исполкома WADA во главе с британцем Крейгом Риди должны будут либо согласиться с рекомендацией, либо отправить ее на доработку. Поскольку история организации не знала случаев, когда исполком не соглашался бы с мнением комитета по соответствию, эксперты в области антидопинга крайне низко оценивают шансы на то, что российскому спорту удастся избежать санкций. Косвенно это подтверждают слова президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, который считает обоснованными предлагаемые рекомендации.


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

07:50 09.12.2019
На МЦД завершился период бесплатного проезда и начали действовать транспортные карты
0
29
07:30 09.12.2019
Общественные наблюдательные комиссии хотят законодательно обязать отчитываться
0
67
22:30 08.12.2019
Воспитанники подмосковной Академии Вячеслава Фетисова посетили матч по следж-хоккею на ГУМ-катке
0
617
22:30 08.12.2019
Столтенберг утверждает, что Москва не является врагом или противником НАТО
0
619
21:30 08.12.2019
Икону святого Александра Невского передал Патриарх Московский командующему Балтийским флотом
0
643
20:30 08.12.2019
За инцидент с "грязной" нефтью Белоруссия рассчитывает на компенсацию порядка $70 млн
0
722
19:30 08.12.2019
Ход расследования пожара в Одесском колледже будет контролировать лично премьер-министр
0
719
18:30 08.12.2019
Треть писем Деду Морозу из Великого Устюга пишут взрослые россияне
0
734
17:30 08.12.2019
Порошенко обратился к Зеленскому и участникам нормандского саммита со сцены на киевском "майдане"
0
811
16:30 08.12.2019
Впервые за 27 лет в Малайзии зафиксирован случай заболевания полиомиелитом
0
816

Возврат к списку