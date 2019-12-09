Вопрос применения четырехлетних санкций к российскому спорту будет рассмотрен членами WADA
07:40 09.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) рассмотрит рекомендацию комитета по соответствию применить серьезные санкции к российскому спорту. Страна рискует на четыре года лишиться права проводить крупные международные соревнования, ее спортсмены - остаться без национального флага на чемпионатах мира и Олимпийских играх.
Решение будет принято в понедельник в Лозанне. 12 членов исполкома WADA во главе с британцем Крейгом Риди должны будут либо согласиться с рекомендацией, либо отправить ее на доработку. Поскольку история организации не знала случаев, когда исполком не соглашался бы с мнением комитета по соответствию, эксперты в области антидопинга крайне низко оценивают шансы на то, что российскому спорту удастся избежать санкций. Косвенно это подтверждают слова президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, который считает обоснованными предлагаемые рекомендации.
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