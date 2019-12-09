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На МЦД завершился период бесплатного проезда и начали действовать транспортные карты

07:50 09.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оплату снова начали взимать для проезда по первым двум Московским центральным диаметрам "Белорусско-Савеловском" от Одинцова до Лобни (МЦД-1) и "Курско-Рижском", соединяющем Нахабино и Подольск (МЦД-2). Об этом ТАСС сообщил представитель оператора перевозок - "Центральной пригородной пассажирской компании" (ЦППК).

В первые два дня после открытия диаметров - 21 и 22 ноября - сообщалось о проблемах в работе МЦД: в связи с утренней пиковой нагрузкой произошли сбои на некоторых станциях во время использования карт "Тройка". На следующий день поезда следовали с увеличенными интервалами движения в направлении Москвы со стороны Нахабина. В связи с этим, по решению мэра Москвы Сергея Собянина, начиная с 24 ноября, в течение двух недель пассажиры имели возможность совершать поездки по МЦД бесплатно, пока специалисты проводили тестирование системы оплаты и устранили все технические ошибки.

"С 9 декабря на МЦД будут действовать транспортные карты - завершится период бесплатного проезда", - сказал собеседник агентства.


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