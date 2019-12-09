На фабрике в Нью-Дели, где в огне погибли более 40 человек, вновь начался пожар - СМИ
08:50 09.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пожар вновь начался в здании фабрики в делийском районе Анадж-Манди, где в воскресенье при пожаре погибли не менее 43 человек. Как сообщает в понедельник телеканал Эн-ди-ти-ви, на месте возгорания работают четыре пожарных расчета.
Ранее 43 человека погибли и еще не менее 16 получили травмы и ожоги при пожаре на этой фабрике. Возгорание произошло около 05:20 утра (02:50 мск) в воскресенье, пламя, охватившее около 55 квадратных метров здания, было ликвидировано силами более 30 пожарных расчетов.
Погибшие и пострадавшие были работниками фабрики, которые ночевали там же. Причины возгорания пока не выяснены.
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