Россиян, желающих поменять Конституцию, стало в полтора раза больше за шесть лет
09:00 09.12.2019 Источник: РБК
ФОМ провел опрос об отношении россиян к Конституции. Респондентам задали вопрос: «Следует или не следует, по вашему мнению, сегодня пересматривать Конституцию, вносить в нее поправки?» Положительно на него ответили 68% опрошенных. В прошлом году этот показатель составлял 66%, а в 2013-м — 44% (с 2014 по 2017 год опросы не проводились).
О том, что Конституцию сегодня пересматривать не следует, заявили 17% россиян. Это меньше, чем в прошлом году (20%) и в 2013 году (25%).
На просьбу оценить, является ли российская Конституция хорошей или плохой, 54% выбрали вариант «хорошая» (53% в 2018 году и 48% в 2013-м). «Плохим» Основной закон назвали 22% граждан (21% в прошлом году и 18% в 2013-м).
Число тех, кто согласен с мнением, что Конституция не определяет жизнь страны, а является чисто формальным документом, превысило количество граждан, которые придерживаются противоположной точки зрения — 47% против 43%. РБК
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