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НОВОСТИ

В 2020 году могут появиться электронные договоры купли-продажи автомобилей

09:05 09.12.2019 Источник: Коммерсант.ru

Минкомсвязь и МВД, выяснил “Ъ”, готовят новый бесплатный сервис для нескольких миллионов человек — электронный договор купли-продажи автомобилей через портал госуслуг. Данные об автомобиле, продавце и покупателе будут заполняться автоматически и передаваться в ГИБДД, гражданам надо будет лишь приехать в подразделение для регистрации машины. На первом этапе услуга будет доступна только физлицам. При ее запуске нужно будет тщательно проработать систему защиты от мошенников, обращают внимание эксперты.

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