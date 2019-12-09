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Титул "Мисс Вселенная-2019" достался представительнице ЮАР

09:20 09.12.2019 Источник: Коммерсант.ru

Обладательницей титула «Мисс Вселенная» 2019 года стала представительница Южно-Африканской Республики (ЮАР) Зозибини Тунзи. Корону ей вручила победительница прошлого года, уроженка Филиппин Катриона Грэй. Конкурс красоты проходил в американском городе Атланта.

Второе и третье места заняли представительница Пуэрто-Рико Мэдисон Андерсон и мексиканка София Арагон. Россия в этом году пропустила конкурс из-за сложностей с оформлением визы в США.  Коммерсантъ

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