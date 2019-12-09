Ким Чен Ын может изменить мнение о Трампе из-за его неуместных комментариев - Ким Ён Чхоль

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидер КНДР Ким Чен Ын может поменять свое отношение к президенту США Дональду Трампу из-за неуместных комментариев. Об этом заявил председатель Комитета КНДР за мир в Азиатско-Тихоокеанском регионе Ким Ён Чхоль, слова которого приводит в понедельник Центральное телеграфное агентство Кореи.

"Если он (Трамп - прим. ТАСС) продолжит в том же духе, я думаю, что мнение председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына об американском президенте изменится", - сказал Ким Ён Чхоль.

Трамп 8 декабря заявил, что Ким Чен Ын, по его мнению, не станет действовать враждебно в отношении Соединенных Штатов, поскольку понимает, что в противном случае "потеряет все".