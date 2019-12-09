Африканского студента выдворили из России за миссионерство
17:32 09.12.2019
Студента Тюменского индустриального университета, который является гражданином Республики Гана, выдворили из России.
Выяснилось, что студент 4 курса Тюменского индустриального университета 1993 года рождения находился в Тюмени на основании многократной визы в связи с учебой, миграционные документы были в порядке. Но инспектор отдела иммиграционного контроля УВМ УМВД России по Тюменской области возбудил в отношении иностранного студента дело об административном правонарушении по ч.2 ст.18.8 КоАП РФ (Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания).
Завяленной целью была учеба, но в действительности «студент» вел религиозную деятельность. Ленинский районный суд вынес решение о принудительном выдворении иностранца из России. Домой, в Аккру, он ехал через Москву и Стамбул. Тюменские приставы по ОУПДС сопроводили нарушителя до границы, в аэропорту «Внуково» он передан пограничной службе для дальнейшего полета. tumenpro.ru
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