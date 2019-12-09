Путин и Зеленский проводят двустороннюю встречу
22:00 09.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президенты РФ и Украины - Владимир Путин и Владимир Зеленский - проводят в Елисейском дворце свою первую двустороннюю встречу.
Беседа началась на полях саммита "нормандской четверки", в котором участвуют также канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон. Как ожидается, после этого лидеры снова соберутся вчетвером на рабочий ужин, а затем дадут совместную пресс-конференцию.
Перед началом переговоров в нормандском формате Путин и Зеленский обменялись рукопожатием.
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