Путин и Зеленский проводят двустороннюю встречу

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президенты РФ и Украины - Владимир Путин и Владимир Зеленский - проводят в Елисейском дворце свою первую двустороннюю встречу.

Беседа началась на полях саммита "нормандской четверки", в котором участвуют также канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон. Как ожидается, после этого лидеры снова соберутся вчетвером на рабочий ужин, а затем дадут совместную пресс-конференцию.

Перед началом переговоров в нормандском формате Путин и Зеленский обменялись рукопожатием.