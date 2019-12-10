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Убитый в Берлине гражданин Грузии был организатором взрывов в московском метро - Путин

10:20 10.12.2019 Источник: Эхо Москвы

Убитый в Берлине гражданин Грузии был организатором взрывов в московском метро, — утверждает Владимир Путин.

По его словам, Зелимхан Хангошвили принимал активное участие в боевых действиях на стороне сепаратистов на Северном Кавказе. Как сказал Путин, это очень жесткий и кровавый человек. Напомню, Хангошвили был убит в конце августа. По подозрению в его убийстве задержан россиянин, который, как считает немецкая прокуратура, связан с властями России.  Эхо Москвы

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