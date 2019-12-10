В самолете умершего в 21 год рэпера Juice WRLD обнаружили 30 кг марихуаны
11:05 10.12.2019 Источник: Газета.Ru
В самолете умершего рэпера Juice WRLD нашли более 30 кг марихуаны, сообщает TMZ. Также на борту был обнаружен сироп от кашля, содержащий кодеин.
Рэпер Джаред Хиггинс, известный под псевдонимом Juice WRLD, скончался в 21 год. У музыканта случился приступ в международном аэропорту Чикаго. Газета.Ru
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