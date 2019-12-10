Четыре человека погибли в результате стрельбы в больнице в Чехии

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере четыре человека погибли в результате стрельбы в больнице города Острава на востоке Чехии. Об этом во вторник сообщило полицейское управление страны в своем "Твиттере".

По информации агентства ЧТК, на место выехали полицейские и пожарные, к больнице также направляется полицейский вертолет.