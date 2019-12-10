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НОВОСТИ

Госдума приняла закон об отмене "банковского роуминга"

14:32 10.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об отмене комиссии за межрегиональные переводы внутри одного банка - так называемого банковского роуминга. Документ, разработанный правительством РФ, вносит поправки в закон "О банках и банковской деятельности".

Закон предусматривает, что размер комиссионного вознаграждения, взимаемого кредитной организацией при осуществлении операций по переводу денежных средств между банковскими счетами физических лиц в этой кредитной организации, не может быть обусловлен открытием таких банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации.

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