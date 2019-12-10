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В Духовном управлении мусульман считают, что общество не готово к отмене наказания за оскорбление чувств верующих

15:32 10.12.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Духовном управлении мусульман России не поддержали отмену наказания за оскорбление чувств верующих. Ранее на платформе Change.org появилась петиция от христиан разных конфессий с просьбой прекратить практику уголовного преследования по этой статье.

Сейчас она набрала более 34 тысяч подписей.

Председатель Совета старейшин Духовного управления мусульман Российской Федерации Дамир Гизатуллин в интервью радиостанции «Говорит Москва» заявил, что современное общество ещё не готово к таким шагам.

«Думаю, это пока преждевременно. Несовершенно ещё наше общество. Потому что 80 лет мы были атеистическим государством. Мы потеряли часть религиозных навыков, религиозных деятелей, учёных. Процесс становления, процесс обучения – он идёт, и мы притираемся. Это тоже надо учитывать нашим соотечественникам. Православные это тоже понимают».

Летом 2013 года в 148-ю статью УК РФ внесли поправки после дела группы «Pussy Riot». Наказание варьируется от административного штрафа до лишения свободы сроком до трёх лет.

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