Россияне назвали справедливый минимум доходов для работающего человека
10:32 11.12.2019
Более трети (35%) жителей России отмечают, что справедливый минимум доходов для работающего человека должен быть выше 50 тыс. рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование экспертов Общественной палаты.
31% опрошенных считают справедливым доходом сумму в 40—50 тыс. рублей, 20% — в 30—40 тыс. рублей, 10% — сумму в 21—30 тыс. рублей.
Ранее специалисты Института социологии ФНИСЦ РАН провели исследование, чтобы выяснить, в решении каких проблем населению необходима государственная поддержка. Большинство респондентов (41%) заявили о необходимости господдержки в обеспечении справедливой оплаты труда. RT
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