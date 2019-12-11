Россияне назвали справедливый минимум доходов для работающего человека

10:32

Более трети (35%) жителей России отмечают, что справедливый минимум доходов для работающего человека должен быть выше 50 тыс. рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование экспертов Общественной палаты.

31% опрошенных считают справедливым доходом сумму в 40—50 тыс. рублей, 20% — в 30—40 тыс. рублей, 10% — сумму в 21—30 тыс. рублей.



Ранее специалисты Института социологии ФНИСЦ РАН провели исследование, чтобы выяснить, в решении каких проблем населению необходима государственная поддержка. Большинство респондентов (41%) заявили о необходимости господдержки в обеспечении справедливой оплаты труда. RT

