Медведев согласился с предложением Минфина снизить порог беспошлинного ввоза посылок

15:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Медведев поддержал предложение снизить порог беспошлинного ввоза посылок.

С 1 июля 2020 года он составит 100 евро, с января 2021-го — 50 евро, а с января 2022-го — 20 евро.

Ранее с таким предложением выступил министр финансов Антон Силуанов. Резолюция Дмитрия Медведева на письме главы ведомства звучит следующим образом: «В целом — согласен». Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.

Минфин аргументирует свою позицию тем, что в России необходимо создать равные конкурентные условия для отечественной и зарубежной торговли. В данный момент порог беспошлинного ввоза посылок из-за рубежа составляет 500 евро. С 1 января он будет уменьшен до 200 евро. Говорит Москва