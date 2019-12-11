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Медведев согласился с предложением Минфина снизить порог беспошлинного ввоза посылок

15:12 11.12.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Медведев поддержал предложение снизить порог беспошлинного ввоза посылок.

С 1 июля 2020 года он составит 100 евро, с января 2021-го — 50 евро, а с января 2022-го — 20 евро.

Ранее с таким предложением выступил министр финансов Антон Силуанов. Резолюция Дмитрия Медведева на письме главы ведомства звучит следующим образом: «В целом — согласен». Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.

Минфин аргументирует свою позицию тем, что в России необходимо создать равные конкурентные условия для отечественной и зарубежной торговли. В данный момент порог беспошлинного ввоза посылок из-за рубежа составляет 500 евро. С 1 января он будет уменьшен до 200 евро.  Говорит Москва

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