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НОВОСТИ

Четверть россиян опасается увольнения - исследование

09:20 12.12.2019 Источник: Известия

26% россиян считают, что на нынешнем месте работы над ними нависла угроза увольнения. Это показало проведенное в последнем квартале 2019 года исследование HeadHunter, с результатами которого ознакомились «Известия». По данным Минтруда, компании планируют сокращать не больше 1% сотрудников в ближайшие месяцы.

Страх потерять место в большинстве случаев неоправдан, но может поддерживаться работодателями как мотивация трудиться усерднее, считают эксперты.

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