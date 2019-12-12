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В Рязани делегацию американского вуза признали виновной в нарушении визового режима

09:32 12.12.2019 Источник: Эхо Москвы

Делегацию американского вуза в России признали виновными в нарушении визового режима. Соответствующее решение вынес суд в Рязани. Интернет-газета «Вид сбоку» пишет, что представителям США вменили преподавательскую деятельность, не соответствующую их статусу пребывания в стране – визы у них туристические. По данным ТАСС, делегация американского университета Баффало прибыла в город по приглашению местного отделения общественной организации «Деловая Россия», где провела встречу со студентами. 

Местная пресса утверждает, что сейчас начинается процедура депортации.  Эхо Москвы

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