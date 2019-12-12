0
0
68
НОВОСТИ

Исследование выявило российские города с самыми дешевыми комнатами

10:05 12.12.2019 Источник: Lenta.ru

Российские комнаты по итогам 2019 года выросли в цене в среднем на 1,7 процента. Самыми дорогими из них названы московские — в среднем около 3,4 миллиона рублей, самыми дешевыми — ульяновские (420 тысяч рублей). Об этом говорится в материале федерального портала «Мир квартир» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Вторыми по дороговизне стали комнаты в коммуналках Санкт-Петербурга — почти два миллиона рублей. Третье место занял Владивосток (1,63 миллиона рублей в среднем за комнату), четвертое и пятое — Симферополь и Сочи (1,5 миллиона рублей).

Наиболее дешевую недвижимость данного формата следует искать в Череповце (441 тысяча рублей), Кургане (464 тысячи рублей), Кирове (469 тысяч рублей) и Брянске (472 тысячи рублей).

На данный момент средняя комната в крупном российском городе стоит чуть более 800 тысяч рублей.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

10:32 12.12.2019
Посол ФРГ вызван в МИД РФ для оглашения ответных мер на высылку дипломатов - источник
0
0
10:20 12.12.2019
В Приморье при буксировке на утилизацию частично затонула подводная лодка
0
37
10:00 12.12.2019
Штрафы компаний по итогам проверок предложили существенно увеличить
0
73
09:32 12.12.2019
В Рязани делегацию американского вуза признали виновной в нарушении визового режима
0
125
09:21 12.12.2019
Зимний фестиваль "Московского долголетия" пройдет в парке "Сокольники"
0
114
09:20 12.12.2019
Четверть россиян опасается увольнения - исследование
0
116
09:05 12.12.2019
Комитет сената США одобрил законопроект, обязывающий ввести санкции против Турции
0
152
09:00 12.12.2019
Захарова увидела улучшение в подходе Украины к переговорам
0
160
08:44 12.12.2019
В храме Христа Спасителя началась гражданская панихида по Юрию Лужкову
0
176
08:20 12.12.2019
В Москве в четверг сохранится нулевая температура воздуха
0
173

Возврат к списку