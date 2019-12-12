Исследование выявило российские города с самыми дешевыми комнатами

10:05 Источник: Lenta.ru

Российские комнаты по итогам 2019 года выросли в цене в среднем на 1,7 процента. Самыми дорогими из них названы московские — в среднем около 3,4 миллиона рублей, самыми дешевыми — ульяновские (420 тысяч рублей). Об этом говорится в материале федерального портала «Мир квартир» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Вторыми по дороговизне стали комнаты в коммуналках Санкт-Петербурга — почти два миллиона рублей. Третье место занял Владивосток (1,63 миллиона рублей в среднем за комнату), четвертое и пятое — Симферополь и Сочи (1,5 миллиона рублей).

Наиболее дешевую недвижимость данного формата следует искать в Череповце (441 тысяча рублей), Кургане (464 тысячи рублей), Кирове (469 тысяч рублей) и Брянске (472 тысячи рублей).

На данный момент средняя комната в крупном российском городе стоит чуть более 800 тысяч рублей.