Зимний фестиваль "Московского долголетия" пройдет в парке "Сокольники"
09:21 12.12.2019
Также в парке будут работать чайные домики, в которых москвичам предложат попробовать различные сорта чая. Праздник «Московское долголетие» пройдет в столице уже второй раз, он становится ежегодным.
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