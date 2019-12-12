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Зимний фестиваль "Московского долголетия" пройдет в парке "Сокольники"

09:21 12.12.2019

Главной площадкой фестиваля «Московское долголетие» станет каток «Лед» в парке «Сокольники». Праздник состоится 14-15 декабря. Для гостей фестиваля организаторы приготовили несколько шоу, представление на льду, серию мастер-классов. Перед гостями праздника выступят Анна Семенович, Дмитрий Маликов, Татьяна Буланова, Григорий Гладков, Татьяна Овсиенко. Любителям фигурного катания будет интересно ледовое шоу учеников школы фигурного катания Анастасии Гребенкиной, а также выступление ансамбля «Москвичи».

Также в парке будут работать чайные домики, в которых москвичам предложат попробовать различные сорта чая. Праздник «Московское долголетие» пройдет в столице уже второй раз, он становится ежегодным.

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