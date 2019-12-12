В Приморье при буксировке на утилизацию частично затонула подводная лодка

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подводная лодка, отправленная на утилизацию, частично затонула при буксировке в Приморском крае. Об этом ТАСС сообщили в пресс- службе Росморречфлота.

"Вечером 11 декабря 72-метровая подводная лодка Тихоокеанского флота во время буксировки легла кормовой частью на грунт и начала тонуть в заливе Восток. Носовая часть находится над водой", - сказал собеседник агентства. Подлодка была без экипажа и топлива. Она шла при помощи спасательного буксира на утилизацию.