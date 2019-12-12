Посол ФРГ вызван в МИД РФ для оглашения ответных мер на высылку дипломатов - источник
10:32 12.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр вызван в четверг в Министерство иностранных дел России для оглашения ответных мер на высылку российских дипломатов. Об этом сообщил ТАСС информированный источник.
"Вызван, для оглашения ответных мер", - сказал собеседник агентства, не став уточнять время прибытия германского дипломата.
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