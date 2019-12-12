Посол ФРГ вызван в МИД РФ для оглашения ответных мер на высылку дипломатов - источник

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр вызван в четверг в Министерство иностранных дел России для оглашения ответных мер на высылку российских дипломатов. Об этом сообщил ТАСС информированный источник.

"Вызван, для оглашения ответных мер", - сказал собеседник агентства, не став уточнять время прибытия германского дипломата.