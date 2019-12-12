0
0
153
НОВОСТИ

Посол ФРГ вызван в МИД РФ для оглашения ответных мер на высылку дипломатов - источник

10:32 12.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр вызван в четверг в Министерство иностранных дел России для оглашения ответных мер на высылку российских дипломатов. Об этом сообщил ТАСС информированный источник.

"Вызван, для оглашения ответных мер", - сказал собеседник агентства, не став уточнять время прибытия германского дипломата.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

12:00 12.12.2019
Депутата Госдумы Светлану Савченко на Украине заочно приговорили к 14 годам лишения свободы
0
13
11:32 12.12.2019
Депутаты Госдумы поддержали запрет штрафовать россиян за превышение средней скорости
0
83
11:30 12.12.2019
Пожар на крейсере "Адмирал Кузнецов" разрастается - СМИ
0
105
11:28 12.12.2019
Почетный статус "Московский врач" уже получили более тысячи медиков
0
77
11:20 12.12.2019
Один человек пострадал при пожаре на крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске - источник
0
93
11:05 12.12.2019
В столицу индийского штата Ассам введены войска из-за беспорядков - СМИ
0
114
11:00 12.12.2019
На 2019 год неисполнение расходов бюджета составит около 1 трлн руб - Кудрин
0
116
10:20 12.12.2019
В Приморье при буксировке на утилизацию частично затонула подводная лодка
0
161
10:05 12.12.2019
Исследование выявило российские города с самыми дешевыми комнатами
0
169
10:00 12.12.2019
Штрафы компаний по итогам проверок предложили существенно увеличить
0
172

Возврат к списку