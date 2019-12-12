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На 2019 год неисполнение расходов бюджета составит около 1 трлн руб - Кудрин

11:00 12.12.2019 Источник: Эхо Москвы

На 2019 год неисполнение расходов бюджета составит около триллиона рублей. Об этом президенту Владимиру Путину доложил глава Счётной палаты Алексей Кудрин.

Кудрин также отметил, что нацпроекты к ноябрю исполнены на 67%, при этом он добавил, что некоторые из них завершены менее, чем на 20%.  Эхо Москвы

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