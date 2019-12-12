На 2019 год неисполнение расходов бюджета составит около 1 трлн руб - Кудрин

11:00 Источник: Эхо Москвы

На 2019 год неисполнение расходов бюджета составит около триллиона рублей. Об этом президенту Владимиру Путину доложил глава Счётной палаты Алексей Кудрин.

Кудрин также отметил, что нацпроекты к ноябрю исполнены на 67%, при этом он добавил, что некоторые из них завершены менее, чем на 20%. Эхо Москвы