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В столицу индийского штата Ассам введены войска из-за беспорядков - СМИ

11:05 12.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Армейские подразделения введены в Гувахати, столицу индийского северо-восточного штата Ассам, по просьбе местных властей из-за продолжающихся выступлений против поправок к закону о гражданстве. Об этом в четверг сообщила газета "Таймс оф Индиа".

"Утром 12 декабря военнослужащие прошли флаг-маршем по улицам Гувахати для демонстрации своего присутствия, - пишет издание. - Оно потребовалось в связи с продолжением беспорядков, столкновений протестующих с полицией и нарушениями режима ночного комендантского часа, введенного в Гаухати в среду".

По информации издания, дополнительные войска также переброшены в соседний с Ассамом штат Трипура.

Поводом для массовых беспорядков в Ассаме, который граничит с Бангладеш, стало принятие 10 декабря нижней палатой парламента Индии поправок к закону о гражданстве. Они значительно упрощают процедуру его получения для беженцев по религиозным мотивам из Бангладеш, а также Афганистана и Пакистана.

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