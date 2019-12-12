Один человек пострадал при пожаре на крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске - источник

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" загорелся во время ремонтных работ в доке в Мурманске. Как сообщили ТАСС в оперативных службах, пострадал один человек.

"По предварительным данным, пожар происходит в первом энергоотсеке, с верхней палубы идет густой черный дым. По предварительным данным, пострадал один человек", - сказал источник.