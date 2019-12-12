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Пожар на крейсере "Адмирал Кузнецов" разрастается - СМИ

11:30 12.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Площадь пожара на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов", находящимся на ремонте в доке Мурманска, увеличилась в шесть раз - до 120 кв. метров. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Площадь горения выросла с 20 до 120 кв. метров. Тушение осуществляется при помощи пенной атаки, сейчас загорелось дизельное топливо", - сказал источник.

По уточненным данным пострадали три человека.

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