Песков заявил, что в странах Европы скрывается много людей, причастных к терактам в России
12:15 12.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Очень много причастных к терактам в РФ скрывается в странах Европы, Россия продолжает предпринимать усилия по их выдаче. Об этом журналистам в четверг заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Дело в том, что по-прежнему скрывается очень много людей, которые причастны и к терактам, и к организации терактов, и к убийствам во время кровавых событий на Кавказе. По-прежнему в странах Европы очень много таких людей скрывается, они где-то получают виды на жительство, где-то гражданство, они ходят средь бела дня по улицам среди обычных людей", - констатировал представитель Кремля. Он подчеркнул, что "по многим из них ведутся следственные действия с тем, чтобы они были выданы Российской Федерации". Песков добавил, что, "как правило, такие списки не публикуются".
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