Глава ОСК считает, что причиной пожара на "Адмирале Кузнецове" мог стать человеческий фактор
12:10 12.12.2019 Источник: Интерфакс
Причиной пожара на единственном российском авианосце "Адмирал Кузнецов", который находится на ремонте, мог стать человеческий фактор при проведении регламентных сварочных работ, сообщил "Интерфаксу" в четверг глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
"Инцидент произошел при выполнении регламентных согласованных сварочных работ. Произошло попадание окалины на нижние палубы. В связи с наличием демонтированного оборудования и пожароопасных жидкостей на этой палубе произошло локальное возгорание", - рассказал Рахманов.
По его словам, "демонтируется оборудование, остаются возгорающиеся предметы или жидкости или их остатки, которые по каким-то причинам убраны не были". "Человеческий фактор", - резюмировал он.
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