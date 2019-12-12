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Глава ОСК считает, что причиной пожара на "Адмирале Кузнецове" мог стать человеческий фактор

12:10 12.12.2019 Источник: Интерфакс

Причиной пожара на единственном российском авианосце "Адмирал Кузнецов", который находится на ремонте, мог стать человеческий фактор при проведении регламентных сварочных работ, сообщил "Интерфаксу" в четверг глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

"Инцидент произошел при выполнении регламентных согласованных сварочных работ. Произошло попадание окалины на нижние палубы. В связи с наличием демонтированного оборудования и пожароопасных жидкостей на этой палубе произошло локальное возгорание", - рассказал Рахманов.

По его словам, "демонтируется оборудование, остаются возгорающиеся предметы или жидкости или их остатки, которые по каким-то причинам убраны не были". "Человеческий фактор", - резюмировал он.

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