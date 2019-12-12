0
0
59
НОВОСТИ

Почетный статус "Московский врач" впервые получили специалисты по клинической лабораторной диагностике

13:08 12.12.2019

Еще 277 медиков накануне получили особый статус «Московский врач», рассказал глава Департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун. По его словам, к сегодняшнему дню соответствующие экзамены благополучно сдали 1087 врачей, которые работают в столичных медучреждениях. Сейчас статус «Московский врач» есть у представителей всех 27 направлений медицины. Все обладатели статуса получают особую доплату к зарплате в размере 15000 рублей от городских властей.
Впервые статус «Московский врач» на днях получили специалисты по таким направлениям как клиническая лабораторная диагностика, офтальмология, акушерство и гинекология, детская хирургия, дерматовенерология, общая врачебная практика и других.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

13:15 12.12.2019
МИД Турции отреагировал на законопроект о санкциях со стороны США из-за покупки С-400
0
50
12:55 12.12.2019
МИД ФРГ назвал решение о высылке германских дипломатов из России "неверным сигналом"
0
95
12:40 12.12.2019
Закон об особом статусе Донбасса продлен Верховной радой Украины
0
110
12:30 12.12.2019
Пресс-секретарю президента РФ не известно о планах по изменению Конституции
0
117
12:15 12.12.2019
Песков заявил, что в странах Европы скрывается много людей, причастных к терактам в России
0
144
12:10 12.12.2019
Глава ОСК считает, что причиной пожара на "Адмирале Кузнецове" мог стать человеческий фактор
0
104
12:00 12.12.2019
Депутата Госдумы Светлану Савченко на Украине заочно приговорили к 14 годам лишения свободы
0
183
11:32 12.12.2019
Депутаты Госдумы поддержали запрет штрафовать россиян за превышение средней скорости
0
199
11:30 12.12.2019
Пожар на крейсере "Адмирал Кузнецов" разрастается - СМИ
0
270
11:28 12.12.2019
Почетный статус "Московский врач" уже получили более тысячи медиков
0
188

Возврат к списку