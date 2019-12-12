Почетный статус "Московский врач" впервые получили специалисты по клинической лабораторной диагностике

13:08

Еще 277 медиков накануне получили особый статус «Московский врач», рассказал глава Департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун. По его словам, к сегодняшнему дню соответствующие экзамены благополучно сдали 1087 врачей, которые работают в столичных медучреждениях. Сейчас статус «Московский врач» есть у представителей всех 27 направлений медицины. Все обладатели статуса получают особую доплату к зарплате в размере 15000 рублей от городских властей.

Впервые статус «Московский врач» на днях получили специалисты по таким направлениям как клиническая лабораторная диагностика, офтальмология, акушерство и гинекология, детская хирургия, дерматовенерология, общая врачебная практика и других.

