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НОВОСТИ

В Волгоградской области сменился глава Управления ФСБ

13:32 12.12.2019 Источник: НГ-Online

Генерал-майор ФСБ Игорь Голдобин возглавил Управление ФСБ по Волгоградской области. Указ об этом несколько дней назад подписал президент Владимир Путин. Ранее Игорь Голдобин, который служит в органах госбезопасности с 1994 года, руководил УФСБ по Тамбовской области.

Генерал-лейтенант Александр Гулевский, возглавлявший УФСБ по Волгоградской области последние пять лет, перешел на работу в Москву: он стал новым руководителем всероссийского спортобщества «Динамо». За время работы генерала Гулевского в Волгограде в регионе не было совершено ни одного террористического акта.

Андрей Серенко

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