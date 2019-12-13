Испытание США ракеты подтверждает, что ДРСМД был сломан по инициативе Вашингтона - Песков
13:20 13.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Испытание баллистической ракеты наземного базирования, которое США провели в четверг, является свидетельством срыва Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) по инициативе Вашингтона.
"То, что США давно вели подготовку к нарушению положений ДРСМД, мы заявляли неоднократно. Это [испытание ракеты] - лишь красноречиво подтверждает то, что договор фактически был сломан по инициативе США", - сказал журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Новости
- 13:50 13.12.2019
- Мобильный банк МКБ получил Премию Рунета как приложение года
- 13:32 13.12.2019
- Ряд китайских компаний сталкивается с невозможностью вернуть деньги кредиторам - NYT
- 13:05 13.12.2019
- Путин присвоил звание генерал-полковника врио главы Иркутской области
- 13:00 13.12.2019
- Не менее 25 человек пострадали в результате взрыва в Германии
- 12:32 13.12.2019
- С сегодняшнего дня ужесточаются санкции за задержки выплат зарплаты
- 12:20 13.12.2019
- Сенат США принял резолюцию о признании геноцида армян
- 12:05 13.12.2019
- Пожар на "Адмирале Кузнецове" потушили полностью около 08:00 мск - глава ОСК
- 12:00 13.12.2019
- Москвичи поставили рекорд на чемпионате WorldSkills Competition в Казани
- 11:32 13.12.2019
- Россия не отказалась от планов создания Новороссии - Климкин
- 11:20 13.12.2019
- Курилки могут вернуться в аэропорты в начале 2020 года
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать