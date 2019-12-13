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Испытание США ракеты подтверждает, что ДРСМД был сломан по инициативе Вашингтона - Песков

13:20 13.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Испытание баллистической ракеты наземного базирования, которое США провели в четверг, является свидетельством срыва Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) по инициативе Вашингтона.

"То, что США давно вели подготовку к нарушению положений ДРСМД, мы заявляли неоднократно. Это [испытание ракеты] - лишь красноречиво подтверждает то, что договор фактически был сломан по инициативе США", - сказал журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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