Ряд китайских компаний сталкивается с невозможностью вернуть деньги кредиторам - NYT

13:32 Источник: Lenta.ru

Все больше китайских компаний, среди которых есть и те, что входят в число крупнейших в стране, сталкиваются с невозможностью вернуть деньги кредиторам. Общий объем дефолтов по кредитам достиг 20 миллиардов долларов, пишет The New York Times.

Последними к фирмам, у которых кончились деньги, присоединились государственный промышленный гигант Tewoo Group и конгомерат Founder Group, связанный с Пекинским университетом, одним из лучших и старейших в стране.

В ближайшие годы китайские компании должны будут выплатить сотни миллиардов корпоративного долга, более 200 миллиардов пойдут инвесторам и кредиторам по всему миру.

В настоящее время Пекину предстоит решить, какие из этих компаний он сможет спасти. Однако китайские власти уже показали, что помогать всем не намерены. Они считают, что ситуация должна преподать урок тем, кто занимает слишком много. Эксперты ожидают, что количество дефолтов будет расти. В частности, специалист по кредитованию в S&P Global Кристофер Ли заметил, что государство при всем желании не смогло бы поддерживать всех.

Как отмечается в материале, в последние десятилетия китайские компании очень быстро росли, и зарубежные инвесторы спешили предложить им новые заимствования. На фоне проблем в экономике Пекин решил навести порядок в этой области и пресечь теневые схемы. Однако замедление кредитования привело к повышению ставок, а это, в свою очередь, дополнительно ударило по экономическому росту, который и так замедлился максимально за десятилетия. Lenta.Ru