Банк России снизил ключевую ставку до 6,25%

14:12 Источник: RNS

Совет директоров Банка России понизил ключевую ставку на 0,25 п.п. — до 6,25% годовых, сообщается на сайте регулятора. Это минимальное значение с 2014 года.

«Совет директоров Банка России 13 декабря 2019 года принял решение снизить ключевую ставку на 25 б.п., до 6,25% годовых. Замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось. Инфляционные ожидания населения продолжают снижаться», — говорится в сообщении. RNS