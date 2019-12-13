Банк России снизил ключевую ставку до 6,25%
14:12 13.12.2019 Источник: RNS
Совет директоров Банка России понизил ключевую ставку на 0,25 п.п. — до 6,25% годовых, сообщается на сайте регулятора. Это минимальное значение с 2014 года.
«Совет директоров Банка России 13 декабря 2019 года принял решение снизить ключевую ставку на 25 б.п., до 6,25% годовых. Замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось. Инфляционные ожидания населения продолжают снижаться», — говорится в сообщении. RNS
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