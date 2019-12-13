Сорос занял второе место после Зеленского в рейтинге самых влиятельных людей Украины

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский финансист Джордж Сорос занял второе место после президента Владимира Зеленского в рейтинге самых влиятельных лиц Украины, составленном украинским медиа-холдингом "Вести". Результаты исследования, основанного на результатах опроса украинских политологов, были опубликованы в пятницу.

Издание отмечает, что включило имя американца Джорджа Сороса в перечень в порядке эксперимента, поскольку украинские политики и политологи считают его вдохновителем ряда неолиберальных реформ в экономике, здравоохранении, образовании, которые проводит новая украинская власть.

На третьем месте в рейтинге влиятельности украинский миллиардер Виктор Пинчук, владелец концерна "Интерпайп". По данным "Вестей", депутаты, связанные с Пинчуком, есть и во фракции пропрезидентской партии "Слуга народа", и в "Евросолидарности" бывшего президента Петра Порошенко, а фракция "Голос" и вовсе приписывается к сфере влияния Пинчука. На четвертом месте в списке глава Офиса президента Андрей Богдан. Пятое место в украинском рейтинге влияния занимает еще один украинский олигарх, Игорь Коломойский. По данным "Вестей", в сфере его влияния находятся около 30 депутатов Рады, а также ряд влиятельных министров.

Шестое место в рейтинге самых влиятельных людей Украины занимает министр внутренних дел Арсен Аваков. На седьмом - обладатель крупнейшего на Украине состояния бизнесмен Ринат Ахметов, который в этом году утратил несколько позиций в рейтинге.

Восьмое место в рейтинге влиятельности занял глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук. Бывшего украинского президента, миллиардера Петр Порошенко составители рейтинга поставили на девятое место в списке. Первую десятку самых влиятельных украинцев, по версии "Вестей", замыкает бывший премьер, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.