Сорос занял второе место после Зеленского в рейтинге самых влиятельных людей Украины
15:12 13.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американский финансист Джордж Сорос занял второе место после президента Владимира Зеленского в рейтинге самых влиятельных лиц Украины, составленном украинским медиа-холдингом "Вести". Результаты исследования, основанного на результатах опроса украинских политологов, были опубликованы в пятницу.
Издание отмечает, что включило имя американца Джорджа Сороса в перечень в порядке эксперимента, поскольку украинские политики и политологи считают его вдохновителем ряда неолиберальных реформ в экономике, здравоохранении, образовании, которые проводит новая украинская власть.
На третьем месте в рейтинге влиятельности украинский миллиардер Виктор Пинчук, владелец концерна "Интерпайп". По данным "Вестей", депутаты, связанные с Пинчуком, есть и во фракции пропрезидентской партии "Слуга народа", и в "Евросолидарности" бывшего президента Петра Порошенко, а фракция "Голос" и вовсе приписывается к сфере влияния Пинчука. На четвертом месте в списке глава Офиса президента Андрей Богдан. Пятое место в украинском рейтинге влияния занимает еще один украинский олигарх, Игорь Коломойский. По данным "Вестей", в сфере его влияния находятся около 30 депутатов Рады, а также ряд влиятельных министров.
Шестое место в рейтинге самых влиятельных людей Украины занимает министр внутренних дел Арсен Аваков. На седьмом - обладатель крупнейшего на Украине состояния бизнесмен Ринат Ахметов, который в этом году утратил несколько позиций в рейтинге.
Восьмое место в рейтинге влиятельности занял глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук. Бывшего украинского президента, миллиардера Петр Порошенко составители рейтинга поставили на девятое место в списке. Первую десятку самых влиятельных украинцев, по версии "Вестей", замыкает бывший премьер, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.
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