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Собянин отметил уникальность ЭкоТехноПарка "Калуга"

16:12 13.12.2019

Строительство первого этапа ЭкоТехноПарка «Калуга», предназначенного для сортировки, переработки и размещения твердых коммунальных отходов завершено. Это крупный экологический проект, в котором участвует комплекс городского хозяйства правительства Москвы. По словам мэра Сергея Собянина, ЭкоТехноПарк - один из самых современных в РФ и соответствует всем санитарным и экологическим требованиям. "Создана система мусоропереработки, сортировки, которая позволяет максимально все полезные фракции от бытовых отходов отделять и пускать в дальнейшую переработку", - отметил градоначальник.

Отметим, что с 1 января 2020 года в Москве будет введена система раздельного сбора мусора, что позволит серьезно уменьшить объем захоронения твердых бытовых отходов и их вторичной обработки.

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