Собянин отметил уникальность ЭкоТехноПарка "Калуга"
16:12 13.12.2019
Строительство первого этапа ЭкоТехноПарка «Калуга», предназначенного для сортировки, переработки и размещения твердых коммунальных отходов завершено. Это крупный экологический проект, в котором участвует комплекс городского хозяйства правительства Москвы. По словам мэра Сергея Собянина, ЭкоТехноПарк - один из самых современных в РФ и соответствует всем санитарным и экологическим требованиям. "Создана система мусоропереработки, сортировки, которая позволяет максимально все полезные фракции от бытовых отходов отделять и пускать в дальнейшую переработку", - отметил градоначальник.
Отметим, что с 1 января 2020 года в Москве будет введена система раздельного сбора мусора, что позволит серьезно уменьшить объем захоронения твердых бытовых отходов и их вторичной обработки.
НОВОСТИ
- 17:00 13.12.2019
- Оставивший пост иркутский губернатор объяснил причину своей отставки
- 16:32 13.12.2019
- Дорожные камеры снизили количество ДТП в Москве на 23% с 2010 года
- 16:00 13.12.2019
- Большинство россиян променяло бы новогодний корпоратив на премию
- 15:32 13.12.2019
- Число погибших при пожаре на крейсере "Адмирал Кузнецов" достигло двух человек
- 15:12 13.12.2019
- Сорос занял второе место после Зеленского в рейтинге самых влиятельных людей Украины
- 15:00 13.12.2019
- ФСБ сообщила о задержании в Москве пятерых членов ИГ, готовивших теракты
- 14:32 13.12.2019
- В Кремле не обсуждают проведение в России игр, альтернативных Олимпиаде - Песков
- 14:12 13.12.2019
- Банк России снизил ключевую ставку до 6,25%
- 14:00 13.12.2019
- Мобильный банк МКБ получил Премию Рунета как приложение года
- 13:32 13.12.2019
- Ряд китайских компаний сталкивается с невозможностью вернуть деньги кредиторам - NYT
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать