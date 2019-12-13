Дорожные камеры снизили количество ДТП в Москве на 23% с 2010 года

16:32

Применение видеокамер фиксации нарушений правил дорожного движения позволило снизить число происшествий с 2010 года на 23%.

По данным представителей госкорпорации «Ростех», согласно аналитике компании «ГЛОНАСС-БДД», Москва является лидером рейтинга среди городов с высокой плотностью дорожных камер.

"В числе эффектов этой работы - снижение числа учетных ДТП на 23% с 2010 года, при том, что количество автомобилей в Московской агломерации за это время увеличилось на 1,2 млн единиц. В зоне действия некоторых комплексов фотовидеофиксации снижение числа ДТП составило до 75%», - отмечается в сообщении.

Сейчас статистика нарушений ПДД в местах установки систем фотовидеофиксации приблизилась к нижнему порогу.