Дорожные камеры снизили количество ДТП в Москве на 23% с 2010 года
16:32 13.12.2019
Применение видеокамер фиксации нарушений правил дорожного движения позволило снизить число происшествий с 2010 года на 23%.
По данным представителей госкорпорации «Ростех», согласно аналитике компании «ГЛОНАСС-БДД», Москва является лидером рейтинга среди городов с высокой плотностью дорожных камер.
"В числе эффектов этой работы - снижение числа учетных ДТП на 23% с 2010 года, при том, что количество автомобилей в Московской агломерации за это время увеличилось на 1,2 млн единиц. В зоне действия некоторых комплексов фотовидеофиксации снижение числа ДТП составило до 75%», - отмечается в сообщении.
Сейчас статистика нарушений ПДД в местах установки систем фотовидеофиксации приблизилась к нижнему порогу.
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