Новые контакты между Путиным и Трампом пока не готовятся - Песков

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подготовка новых контактов между российским лидером Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом в настоящее время не ведется. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в воскресенье в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

"В настоящий момент какой-либо подготовки к контактам на высшем уровне нет. Президент Путин наверняка готов к любым контактам, он сам это неоднократно подтверждал. Тем не менее, пока каких-то планов о контактах между Путиным и Трампом нет", - заявил он.