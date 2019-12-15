Новые контакты между Путиным и Трампом пока не готовятся - Песков
16:00 15.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подготовка новых контактов между российским лидером Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом в настоящее время не ведется. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в воскресенье в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.
"В настоящий момент какой-либо подготовки к контактам на высшем уровне нет. Президент Путин наверняка готов к любым контактам, он сам это неоднократно подтверждал. Тем не менее, пока каких-то планов о контактах между Путиным и Трампом нет", - заявил он.
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