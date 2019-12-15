В Москве может быть побит очередной температурный рекорд

16:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Погода в четверг, 19 декабря, будет отставать от графика на два месяца, показатели температур в 3-8 градусов тепла в этот день могут стать самыми высокими за всю историю метеонаблюдений, сообщил ТАСС и. о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Самые такие необычные и высокие температуры ожидаются в четверг - от 3 до 8 градусов. Вполне возможно, что будет превзойден рекорд, который до этого был за весь период наблюдений", - сообщил он.