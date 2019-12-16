Работа нового главы ЕАО начнется с исправления ошибок прежних властей - Трутнев
07:50 16.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Главной задачей временно исполняющего обязанности губернатора Еврейской автономной области (ЕАО) Ростислава Гольдштейна станут анализ общей экономической ситуации в регионе и работа по решению накопившихся проблем. Об этом в понедельник сообщил журналистам вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев во время рабочей поездки в Биробиджан.
"Главная задача врио губернатора - проанализировать ситуацию в регионе и сказать, что нужно сделать в первую очередь. Уже началась работа по этому направлению, надо собрать всю картинку, потом уже советоваться. <...> У нас на Дальнем Востоке нет больше регионов, где встают вопросы о том, хватит ли топлива, как выплатить заработные платы, а здесь [в ЕАО] эти вопросы стоят. Нельзя двигаться вперед, когда не понятно, что будет у тебя в доме, поэтому первая задача [главы региона] - просто все привести в порядок", - сообщил Трутнев.
По словам вице-премьера, он уже провел беседу с новым главой региона и отметил, что у Гольдштейна имеются представления о путях решения накопившихся проблем, однако конкретные направления работы еще не определены. Он добавил, что новый глава области направит усилия на приведение в порядок столицы ЕАО - города Биробиджана.
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