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НОВОСТИ

Аварийные дома предложили расселять по ипотеке

08:09 16.12.2019 Источник: Lenta.ru

Депутат Госдумы Дмитрий Юрков предложил расселять жителей аварийных домов по ипотеке. Своей идеей он поделился с газетой «Известия».

По его задумке, владельцы аварийного жилья, желающие самостоятельно найти подходящую квартиру, должны будут платить сниженную ставку не выше трех процентов годовых. При этом Фонд содействия реформированию ЖКХ должен будет взять на себя обязательства по внесению первоначального взноса и значительной части периодических платежей. «Самое главное, что граждане смогут вселяться в новые квартиры сразу, минуя проживание в маневренном фонде и другие трудности», — пояснил он.

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