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Власти Боливии намерены выдать ордер на арест Эво Моралеса

08:11 16.12.2019 Источник: Русская служба Би-би-си

Ордер на арест бывшего президента Боливии Эво Моралеса будет выписан в ближайшие дни, заявила исполняющая обязанности главы государства Жанин Аньес.

"Он (Моралес) знает, что в случае возвращения (в Боливию) должен будет ответить перед страной, что у него есть неоплаченные счета перед правосудием. Разумеется, в ближайшие несколько дней этот ордер на арест будет выдан, потому что мы уже подали соответствующие ходатайства", - сказала Аньес с беседе с журналистами.

При этом она добавила, что Моралес может вернуться в Боливию, когда захочет, поскольку он сам принял решение покинуть страну.

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