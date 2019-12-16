Власти Боливии намерены выдать ордер на арест Эво Моралеса
08:11 16.12.2019 Источник: Русская служба Би-би-си
Ордер на арест бывшего президента Боливии Эво Моралеса будет выписан в ближайшие дни, заявила исполняющая обязанности главы государства Жанин Аньес.
"Он (Моралес) знает, что в случае возвращения (в Боливию) должен будет ответить перед страной, что у него есть неоплаченные счета перед правосудием. Разумеется, в ближайшие несколько дней этот ордер на арест будет выдан, потому что мы уже подали соответствующие ходатайства", - сказала Аньес с беседе с журналистами.
При этом она добавила, что Моралес может вернуться в Боливию, когда захочет, поскольку он сам принял решение покинуть страну.
НОВОСТИ
- 08:30 16.12.2019
- Россию назвали одной из трех "самых могущественных стран мира"
- 08:28 16.12.2019
- Нефть готовится к прорыву рубежа $66
- 08:23 16.12.2019
- Строительство "Северного потока-2" затягивается - СМИ
- 08:19 16.12.2019
- Небоевые потери ОТГ ВСУ "Север" за неделю составили 17 военнослужащих – ЛНР
- 08:16 16.12.2019
- ВСУ разместили гаубичную 152-мм батарею на промышленном объекте к югу от Волновахи – ДНР
- 08:13 16.12.2019
- В Польше рассказали об опасности противостояния Запада и России
- 08:09 16.12.2019
- Аварийные дома предложили расселять по ипотеке
- 07:55 16.12.2019
- Представитель президента РФ заявил о большом успехе в ООН резолюции по кибербезопасности
- 07:50 16.12.2019
- Работа нового главы ЕАО начнется с исправления ошибок прежних властей - Трутнев
- 07:48 16.12.2019
- Джулиани обнародовал отчет о поездке на Украину
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать