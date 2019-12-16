Власти Боливии намерены выдать ордер на арест Эво Моралеса

08:11 Источник: Русская служба Би-би-си

Ордер на арест бывшего президента Боливии Эво Моралеса будет выписан в ближайшие дни, заявила исполняющая обязанности главы государства Жанин Аньес.

"Он (Моралес) знает, что в случае возвращения (в Боливию) должен будет ответить перед страной, что у него есть неоплаченные счета перед правосудием. Разумеется, в ближайшие несколько дней этот ордер на арест будет выдан, потому что мы уже подали соответствующие ходатайства", - сказала Аньес с беседе с журналистами.

При этом она добавила, что Моралес может вернуться в Боливию, когда захочет, поскольку он сам принял решение покинуть страну.