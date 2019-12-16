Небоевые потери ОТГ ВСУ "Север" за неделю составили 17 военнослужащих – ЛНР

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Небоевые потери действующей в зоне так называемой "операции объединенных сил" ("ООС") оперативно-тактической группировки (ОТГ) ВСУ "Север" за минувшую неделю составили 10 человек погибшими и семь ранеными. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"За истекшую неделю, в результате неосторожного и неумелого обращения с оружием и боеприпасами в ОТГ "Север" небоевые потери составили 10 военнослужащих ВСУ погибшими и семь раненными", - сказал он. ЛуганскИнформЦентр