Россию назвали одной из трех "самых могущественных стран мира"

08:30 Источник: РОСБАЛТ

Составлен рейтинг «самых могущественных стран мира» по версии журнала U.S.News. Россия оказалась на втором месте, уступив США, на третьем расположился Китай.

Как следует из пояснительной записки, эти страны «постоянно доминируют в новостных заголовках, имеют большое влияние на политической арене и играют ключевую роль в формировании глобальных экономических моделей».