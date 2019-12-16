Путин подписал закон, расширяющий территорию действия налога для самозанятых

09:32 Источник: Известия

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 1 января 2020 года территория действия эксперимента по налогообложению для самозанятых будет расширена на 19 регионов.

Документ в воскресенье, 15 декабря, был размещен на официальном портале правовой информации.

Таким образом, он увеличил территорию эксперимента до 23 регионов. С нового года к Москве, Подмосковью, Калужской области и Татарстану присоединятся Санкт-Петербург, Воронежская, Волгоградская, Ленинградская, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Ростовская, Самарская, Сахалинская, Свердловская, Тюменская, Челябинская области, Красноярский и Пермский края, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Башкирия.

Уточняется, что в расширенный список вошли регионы-доноры и субъекты, в составе которых есть города-миллионники. Известия