Строящийся через Амур мост будет частично перепроектирован

10:20 Источник: Интерфакс

Строящийся железнодорожный мост Нижнеленинское (РФ) - Тунцзян (КНР) через реку Амур будет частично перепроектирован, что привело к сдвигу сроков сдачи на полгода, сообщил журналистам вице-премьер РФ - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев после церемонии представления врио губернатора Еврейской автономной области в понедельник.

"Надо делать новый проект, потому что часть реки, где строится наша часть моста, намного глубже проектных отметок. Там просто дно вымыло, проект объективно надо менять. Я такое поручение делал. Сейчас подрядчики (группа компаний "СК Мост" - ИФ) и финансирующая организация ("Рубикон" - ИФ) пытаются это сделать без привлечения федеральных средств. Они хотят это сделать сами, в том числе подрядчик моста сделал предложение выступить в качестве концессионера", - отметил Трутнев.

Ранее предполагалось, что мост будет введен в июне 2019 года, затем срок был сдвинут на вторую половину года. Затем пресс-служба Минвостокразвития РФ сообщила о планах сдать мост не позднее июня 2020 года.

"К июню сдан не будет, будет сдан к концу года", - сообщил Трутнев.