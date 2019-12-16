Строящийся через Амур мост будет частично перепроектирован
10:20 16.12.2019 Источник: Интерфакс
Строящийся железнодорожный мост Нижнеленинское (РФ) - Тунцзян (КНР) через реку Амур будет частично перепроектирован, что привело к сдвигу сроков сдачи на полгода, сообщил журналистам вице-премьер РФ - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев после церемонии представления врио губернатора Еврейской автономной области в понедельник.
"Надо делать новый проект, потому что часть реки, где строится наша часть моста, намного глубже проектных отметок. Там просто дно вымыло, проект объективно надо менять. Я такое поручение делал. Сейчас подрядчики (группа компаний "СК Мост" - ИФ) и финансирующая организация ("Рубикон" - ИФ) пытаются это сделать без привлечения федеральных средств. Они хотят это сделать сами, в том числе подрядчик моста сделал предложение выступить в качестве концессионера", - отметил Трутнев.
Ранее предполагалось, что мост будет введен в июне 2019 года, затем срок был сдвинут на вторую половину года. Затем пресс-служба Минвостокразвития РФ сообщила о планах сдать мост не позднее июня 2020 года.
"К июню сдан не будет, будет сдан к концу года", - сообщил Трутнев.
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