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НОВОСТИ

Бразилия намерена перенести свое посольство в Израиле в Иерусалим

11:32 16.12.2019 Источник: Эхо Москвы

Бразилия намерена перенести свое посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Это заявил сын бразильского президента Жаира Болсонару Эдуарду. По его словам, это будет примером всей Латинской Америке, пишет газета «Джерузалем пост». Когда США перенесли дипмиссию в Иерусалим, это вызвало массовые протесты палестинцев и столкновения на границе Израиля с сектором Газа.  Эхо Москвы

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