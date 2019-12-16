0
0
101
НОВОСТИ

Депутат Яровая предложила разобраться с бакалавриатом и магистратурой

12:25 16.12.2019 Источник: Интерфакс

Нынешнее деление высшего образования на бакалавриат и магистратуру не является естественным и требует изучения, заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

"До настоящего времени в законе об образовании определений бакалавра и магистра не дано, потому что разграничить это искусственно деление невозможно, и, наверное, с этим нужно разобраться", - сказала Яровая в понедельник на заседании президиума Совета законодателей.

Она предложила сформировать совместную комиссию комитетов Госдумы, Совета Федерации и профильными министерствами, которые рассмотрят этот вопрос.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

13:00 16.12.2019
Дмитрий Рогозин заявил, что "Роскосмос" планирует создать лунный "лифт"
0
46
12:50 16.12.2019
Президент Беларуси предложил сажать чиновников за "палочно-галочную" систему без суда
0
66
12:14 16.12.2019
Залог успеха москвичей на международных школьных олимпиадах - в качественном массовом образовании, уверен Ященко
0
111
11:43 16.12.2019
Сотрудники МФЦ расскажут москвичам как стать стрессоустойчивым
0
153
11:32 16.12.2019
Бразилия намерена перенести свое посольство в Израиле в Иерусалим
0
157
11:20 16.12.2019
Асад заявил, что США продают Турции захваченную на сирийских месторождениях нефть
0
192
11:05 16.12.2019
Белоруссия получит от Банка развития Китая срочный кредит на 3,5 млрд юаней
0
219
11:00 16.12.2019
В столичных детских больницах пройдет праздник "Добрая елка"
0
196
10:32 16.12.2019
Правительство не поддержало предложение онлайн-продажи рецептурных лекарств
0
225
10:20 16.12.2019
Строящийся через Амур мост будет частично перепроектирован
0
234

Возврат к списку