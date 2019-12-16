Депутат Яровая предложила разобраться с бакалавриатом и магистратурой
12:25 16.12.2019 Источник: Интерфакс
Нынешнее деление высшего образования на бакалавриат и магистратуру не является естественным и требует изучения, заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.
"До настоящего времени в законе об образовании определений бакалавра и магистра не дано, потому что разграничить это искусственно деление невозможно, и, наверное, с этим нужно разобраться", - сказала Яровая в понедельник на заседании президиума Совета законодателей.
Она предложила сформировать совместную комиссию комитетов Госдумы, Совета Федерации и профильными министерствами, которые рассмотрят этот вопрос.
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