Президент Беларуси предложил сажать чиновников за "палочно-галочную" систему без суда
12:50 16.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал изменить подходы к оценке эффективности работы должностных лиц, предложив сажать в тюрьму за "палочно-галочную" систему без суда и следствия. Соответствующее заявление глава государства сделал в понедельник на совещании с руководителями силовых ведомств по административной ответственности.
"Как мне докладывают, до сих пор у нас не искоренена палочно-галочная система, этим грешат практически все: милиция, таможенные органы, налоговая инспекция, пожарная служба, санстанция и другие, - цитирует Лукашенко его пресс- служба. - Доходит до того, что руководство с сотрудников прямо требует принести не менее трех - пяти протоколов о правонарушениях за день, если нет - останутся без премии. Недопустимо, за это надо сажать в тюрьму без суда и следствия". По словам президента, в противном случае эту проблему не искоренить. Он указал на то, что иногда и сами работники проявляют излишнее рвение в надежде отличиться, отметив, что по-прежнему у него много вопросов в этом плане к милиции.
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