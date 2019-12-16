0
0
43
НОВОСТИ

Президент Беларуси предложил сажать чиновников за "палочно-галочную" систему без суда

12:50 16.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал изменить подходы к оценке эффективности работы должностных лиц, предложив сажать в тюрьму за "палочно-галочную" систему без суда и следствия. Соответствующее заявление глава государства сделал в понедельник на совещании с руководителями силовых ведомств по административной ответственности.

"Как мне докладывают, до сих пор у нас не искоренена палочно-галочная система, этим грешат практически все: милиция, таможенные органы, налоговая инспекция, пожарная служба, санстанция и другие, - цитирует Лукашенко его пресс- служба. - Доходит до того, что руководство с сотрудников прямо требует принести не менее трех - пяти протоколов о правонарушениях за день, если нет - останутся без премии. Недопустимо, за это надо сажать в тюрьму без суда и следствия". По словам президента, в противном случае эту проблему не искоренить. Он указал на то, что иногда и сами работники проявляют излишнее рвение в надежде отличиться, отметив, что по-прежнему у него много вопросов в этом плане к милиции.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

13:00 16.12.2019
Дмитрий Рогозин заявил, что "Роскосмос" планирует создать лунный "лифт"
0
46
12:25 16.12.2019
Депутат Яровая предложила разобраться с бакалавриатом и магистратурой
0
128
12:14 16.12.2019
Залог успеха москвичей на международных школьных олимпиадах - в качественном массовом образовании, уверен Ященко
0
111
11:43 16.12.2019
Сотрудники МФЦ расскажут москвичам как стать стрессоустойчивым
0
153
11:32 16.12.2019
Бразилия намерена перенести свое посольство в Израиле в Иерусалим
0
157
11:20 16.12.2019
Асад заявил, что США продают Турции захваченную на сирийских месторождениях нефть
0
192
11:05 16.12.2019
Белоруссия получит от Банка развития Китая срочный кредит на 3,5 млрд юаней
0
219
11:00 16.12.2019
В столичных детских больницах пройдет праздник "Добрая елка"
0
196
10:32 16.12.2019
Правительство не поддержало предложение онлайн-продажи рецептурных лекарств
0
225
10:20 16.12.2019
Строящийся через Амур мост будет частично перепроектирован
0
234

Возврат к списку