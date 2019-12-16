Дмитрий Рогозин заявил, что "Роскосмос" планирует создать лунный "лифт"
13:00 16.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Роскосмос планирует создать универсальный посадочный модуль на Луну, который станет своеобразным лифтом. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время пресс-конференции на космодроме Восточный в понедельник.
"Мы создадим универсальный лифт, который с окололунной станции сможет посадить нагрузку по заказу партнеров", - сказал Рогозин. По словам главы Роскосмоса, этот проект может быть коммерциализирован "для оправдания колоссальных средств, которые потребуются для его реализации".
НОВОСТИ
- 12:50 16.12.2019
- Президент Беларуси предложил сажать чиновников за "палочно-галочную" систему без суда
- 12:25 16.12.2019
- Депутат Яровая предложила разобраться с бакалавриатом и магистратурой
- 12:14 16.12.2019
- Залог успеха москвичей на международных школьных олимпиадах - в качественном массовом образовании, уверен Ященко
- 11:43 16.12.2019
- Сотрудники МФЦ расскажут москвичам как стать стрессоустойчивым
- 11:32 16.12.2019
- Бразилия намерена перенести свое посольство в Израиле в Иерусалим
- 11:20 16.12.2019
- Асад заявил, что США продают Турции захваченную на сирийских месторождениях нефть
- 11:05 16.12.2019
- Белоруссия получит от Банка развития Китая срочный кредит на 3,5 млрд юаней
- 11:00 16.12.2019
- В столичных детских больницах пройдет праздник "Добрая елка"
- 10:32 16.12.2019
- Правительство не поддержало предложение онлайн-продажи рецептурных лекарств
- 10:20 16.12.2019
- Строящийся через Амур мост будет частично перепроектирован
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать