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Дмитрий Рогозин заявил, что "Роскосмос" планирует создать лунный "лифт"

13:00 16.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Роскосмос планирует создать универсальный посадочный модуль на Луну, который станет своеобразным лифтом. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время пресс-конференции на космодроме Восточный в понедельник.

"Мы создадим универсальный лифт, который с окололунной станции сможет посадить нагрузку по заказу партнеров", - сказал Рогозин. По словам главы Роскосмоса, этот проект может быть коммерциализирован "для оправдания колоссальных средств, которые потребуются для его реализации".

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