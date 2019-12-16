0
0
75
НОВОСТИ

Против ряда крупнейших компаний подан иск в связи с гибелью детей на кобальтовых шахтах в Конго - СМИ

17:00 16.12.2019 Источник: Эхо Москвы

Против Apple, Alphabet (материнская компания Google), Tesla, Dell и Microsoft подан коллективный иск в связи с гибелью детей на кобальтовых шахтах в Демократической Республике Конго. В суд в Вашингтоне обратились 14 семей,— рассказали правозащитники IRAdvocates, представляющие истцов. Как сказано в иске, кобальт из принадлежащих Glencore шахт продают технологическим компаниям — для литий-ионных аккумуляторов. Истцы утверждают, что Apple, Google, Tesla, Microsoft и Dell знали, что при добыче кобальта незаконно используют детский труд в опасных условиях, бездействие корпораций привело к гибели и травмам детей.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

17:32 16.12.2019
Директор ФБК Жданов задержан сразу на выходе из спецприемника
0
57
17:12 16.12.2019
Путин подписал закон о миллионных штрафах для СМИ-иноагентов
0
90
16:32 16.12.2019
Путин подписал закон о введении с 2020 года в России электронных трудовых книжек
0
144
16:12 16.12.2019
Задолженность по зарплате в России в ноябре выросла на 10,2%
0
168
16:00 16.12.2019
Позиции РФ на мировом рынке оружия укрепляются, несмотря на санкции - Путин
0
180
15:32 16.12.2019
Русский музей больше не будет продавать шоколад с портретом Сталина
0
199
15:12 16.12.2019
Законопроект о "притеснении верующих" в Крыму внесен в Конгресс США - СМИ
0
278
15:00 16.12.2019
Крейсер "Адмирал Кузнецов" не получил в результате пожара критических повреждений - глава ОСК
0
244
14:32 16.12.2019
Говорить о планах Путина на Новый год рано, до него "еще работать и работать" - Песков
0
241
14:12 16.12.2019
В Москве пять железнодорожных вокзалов проверяют из-за угрозы взрыва - источник
0
241

Возврат к списку